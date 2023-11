Levantamento do CNJ aponta que 30% dos presídios não têm bibliotecas

Entre os 27 estados do Brasil, 23 não estabelecem número de vagas para as atividades de leitura em estabelecimentos prisionais. Em 15 estados a relação entre oferta e demanda não atingiu um nível satisfatório. Os dados fazem parte do Censo Nacional de Práticas de Leitura no Sistema Prisional.

Conforme os dados, a soma atinge a fração de 64,7% da população prisional, “fato que evidencia uma importante desproporção quando consideradas as estatísticas nacionais oficiais, que registram a representação desses grupos em aproximadamente 56,1% do total da população do país”, indicou, com base em informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua (Pnad Contínua) – Características Gerais...

Goiás x Vasco: odds, estatísticas e informações do jogo pela 30ª rodada do BrasileirãoDuelo direto na luta contra a degola acontece no domingo (29), às 16h Consulte Mais informação ⮕

Corinthians x Santos: odds, estatísticas e informações do jogo pela 30ª rodada do BrasileirãoDomingo (29), às 18h30, a bola rola para o clássico paulista Consulte Mais informação ⮕

Brasileirão: tudo o que você precisa saber sobre a 30ª rodada, no Aquecimento CNNFim de semana terá oito jogos decisivos para as duas pontas da tabela Consulte Mais informação ⮕

Concurso Transpetro: inscrições para 1.079 mil vagas terminam na segunda-feira, dia 30Inscrições custam de R$70 a R$ 100 e podem ser feitas até 30 de outubro. Há três editais publicados Consulte Mais informação ⮕

Com mais de 280 exames realizados mutirão Outubro Rosa em Búzios continua dias 30 e 31No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Cantor de funk melody Stevie B é casado há mais de 30 anos com brasileiraCom grandes sucessos nos anos 90, Stevie está no Brasil para cumprir agenda de shows. Consulte Mais informação ⮕