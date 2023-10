Levantado el confinamiento por la matanza de Maine aunque sigue sin haber rastro del asesino

Las autoridades dieron este viernes por la tarde terminada la tarea de identificar a las 18 víctimas mortales de la matanza de Maine. Casi todos son vecinos de Lewiston, escenario del tiroteo masivo, y tienen entre 14 y 76 años.

Las autoridades se habían negado a dar o a confirmar ningún nombre, por respeto a las familias, aunque las historias de esos ocho primeros fueron emergiendo en los medios en estos días. Hasta este viernes, tampoco había información sobre sus edades.

