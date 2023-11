Leonardo Miggiorin conta o que mudou após ter revelado sua orientação sexual: ‘Não quis mais fingir que era outra pessoa’

Aos 41 anos, Leonardo Miggiorin diz que ter falado publicamente sobre sua orientação sexual o fez encarar a vida com mais coragem. “Não quis mais fingir que era outra pessoa”, afirma ele, que contou recentemente ser gay.

Foi um processo natural. Ganhei mais autonomia e fiquei mais velho, comecei a achar um pouco ridículo não integrar essa questão nas minhas publicações. Não foi com a intenção de divulgar algo íntimo, pessoal, e, sim, de não fugir mais desse tema, a sexualidade. Não quis mais fingir que era outra pessoa. Estou curioso pra entender como será minha carreira agora. Na minha vida pessoal, nada mudou.

Em geral são comentários positivos. Há também os que julgam e condenam qualquer ação. Se um artista não expõe a intimidade, criticam; se expõe, criticam também.Qual é a importância de atuar na peça “The boys in the band”? headtopics.com

