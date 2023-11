Léo Santana e Lore Improta são criticados por passeio sem a filha: ‘Coitadinha da criança’

Lorena Improta e Léo Santana curtiram uma praia na última sexta-feira, 28. Mas nas fotos, aparecem apenas com os amigos e sem a filha Liz, de 2 anos. A postagem repercutiu nas redes sociais, com internautas criticando a postura dos pais por não estarem com a menina enquanto. Já outros apoiaram o momento ‘a dois’.

“Poxa mulher, esqueceu da sua filha”, comentou uma seguidora. “Gente, ninguém vê esse casal cuidar da filha. Vai para festa sem a filha, viaja sem a filha, coitadinha da criança”, disse outra internauta.Jovem de 21 anos larga CLT e conquista R$ 100 mil com conteúdo adultoEm defesa ao casal, outros defendem os momentos sem filhos. “Não faltou Liz. Um casal precisa ter tempo pra eles tbm.

