Léo Jardim avalia expulsão de Vegetti como determinante para o empate do Vasco com o Goiás: ‘Deu um gás para eles’Léo Jardim fez pelo menos duas grandes defesas, mas não foi o suficiente para dar a vitória ao Vasco (Leandro Amorim/Vasco). O jogador lamentou o empate com o Goiás, em 1 a 1, fora de casa, e avaliou que a expulsão de Vegetti foi determinante para o time sair de campo sem os três pontos.

- A gente sabia que ia ser um jogo difícil, confronto direto. Sabia que jogar aqui ia ser complicado. Montamos uma estratégia, que conseguimos trabalhar pela vitória. Conseguimos um gol, mas infelizmente tivemos um jogador expulso que botou pilha na torcida. Deu um gás para eles. Se tivesse 11 contra 11 seria diferente - afirmou Léo Jardim, em entrevista para a TV Globo, que completou.- Em uma palavra, é frustrante eu acho.

Com o resultado, o Vasco permaneceu na 18º posição, dentro da zona de rebaixamento, com 31 pontos. Na quinta-feira (2), o Cruz-Maltino enfrenta o Cuiabá, na Arena Pantanal. A delegação nem retorna ao Rio de Janeiro, seguindo direto para Mato Grosso. headtopics.com

Vegetti é expulso, Vasco leva empate do Goiás e segue drama contra rebaixamentoNa Serrinha, o Vasco até abriu o placar, mas levou empate do Goiás no fim, em duelo pela 30ª rodada do Brasileirão Consulte Mais informação ⮕

Homem é preso no Jardim América por porte ilegal de arma e tráfico de drogasNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

'Batalha da Serrinha' mobiliza elenco e torcida do Vasco, que enfrenta o GoiásConfronto direto neste domingo é chance de não afundar na zona do rebaixamento Consulte Mais informação ⮕

Vasco x Goiás: onde assistir, horários e escalações pelo BrasileirãoA partida entre Vasco x Goiás é válida pelo Brasileirão Série A Consulte Mais informação ⮕

Vasco faz confronto direto com o Goiás para sair do Z4Vasco e Goiás se enfrentam neste domingo (29), às 16h, no Estádio da Serrinha. As equipes possuem chance de sair da zona de rebaixamento. Consulte Mais informação ⮕

'Batalha da Serrinha' mobiliza elenco e torcida do Vasco, que enfrenta o GoiásConfronto direto neste domingo é chance de não afundar na zona do rebaixamento Consulte Mais informação ⮕