Léo Jardim admite que expulsão de Vegetti foi decisiva para tropeço do Vasco

Goiás - O Vasco deixou escapar no fim da partida contra o Goiás uma vitória que seria importante na luta contra o rebaixamento. Ao fim da partida, o goleiro Léo Jardim admitiu que a expulsão do atacante Pablo Vegetti no fim do jogo foi decisiva para que o clube carioca cedesse o empate contra o Esmeraldino. 'Sabíamos que era um jogo difícil, é um confronto direto. Porém, nossa estratégia foi bem feita.

Conseguimos o gol, sustentamos, porém, tivemos um jogador expulso e acabou dando um gás para eles no fim do jogo. Acredito que se estivéssemos com os 11, dificilmente eles conseguiriam o empate', disse. Na próxima rodada, o Vasco irá enfrentar o Cuiabá, na Arena Pantanal, na próxima quinta-feira, às 17 horas (de Brasília). Já o Goiás volta a jogar em casa, no mesmo dia, contra o Bragantino.

