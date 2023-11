Lenda do basquete, Magic Johnson entra para rol de bilionários da Forbes

Lenda do basquete, Magic Johnson é oficialmente um bilionário, diz Forbes — Foto: Reprodução/Instagram

Earvin "Magic" Johnson Jr. é oficialmente um bilionário. O astro do basquete entrou para o rol de ricaços da revista Forbes com fortuna estimada em US$ 1,2 bilhão (R$ 5,9 bilhões), construída a partir de investimentos em equipes esportivas e numa companhia de seguro de vida.Frota de Vini Jr tem brindes de luxo do Real Madrid e SUV de R$ 4 milhões; fotos

Em 1990, em entrevista à "Sports Illustrated", o ex-jogador dos Los Angeles Lakers revelou o desejo de guardar até US$ 200 milhões para investir numa franquia esportiva — seja qual fosse a modalidade. — E não precisa ser o Lakers, nem precisa ser um time da NBA. Eu sou um fã de esportes. Se o beisebol estiver disponível antes do basquete, eu estarei lá. Quero fazer um grande negócio — afirmou o atleta, então com 31 anos. headtopics.com

Hoje, aos 64 anos, Johnson tem participações em times de quatro esportes: Washington Commanders, da NFL (futebol americano); Los Angeles Dodgers, da MLB (beisebol), Los Angeles Sparks, da WNBA (basquete feminino), e LAFC, da MLS (futebol). Mas o seu conglomerado — Magic Johnson Enterprises — vai além, com ativos em cinemas, franquias de fast food, imóveis e, sobretudo, na EquiTrust, provedora de seguros de vida com sede em Des Moines, no estado americano Iowa.

O controle acionário da empresa compõe a maior parte do patrimônio líquido pessoal de Johnson, de acordo com a Forbes. O ex-astro dos Lakers é o quarto atleta a entrar no "time de bilionários" da revista, depois de Michael Jordan, Tiger Woods e LeBron James. Diferentemente dos companheiros, porém, Johnson não teve tanto retorno financeiro dos seus tempos de quadra. headtopics.com

Moderação será o desafio do novo presidente da Câmara dos EUAIntegrante da ala mais radical dos republicanos, Mike Johnson enfrenta agenda fundamental para o mundo Consulte Mais informação ⮕

Animação relembra pianista brasileiro executado pela Ditadura argentina'Atiraram no Pianista' valoriza o legado de Tenório Júnior, lenda do samba-jazz e colaborador de Caetano Veloso, Milton Nascimento e mais Consulte Mais informação ⮕

Michael Johnson: “Me encantaría poder decir que inventé yo mi estilo de correr, pero no fue así. Fue algo natural”Entrevista con el cuádruple campeón olímpico y explusmarquista mundial de 200m y 400m, que sufrió un ictus y trabaja por el deporte inclusivo Consulte Mais informação ⮕

Com dois gols de Paulinho, Atlético-MG vence Fluminense pelo BrasileirãoGalo volta a vencer em casa e entra no G6 do Campeonato Brasileiro Consulte Mais informação ⮕

Líbano: el eslabón más débil de Oriente Próximo amenaza con romperse si entra en guerraLos ataques de Hezbolá desencadenan una oleada de represalias del ejército israelí y fuerzan la evacuación de miles de civiles a ambos lados de la frontera Consulte Mais informação ⮕

SC entra em alerta com risco muito alto de deslizamentos, além de alagamentos e granizoEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕