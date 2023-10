Lei Carolina Dieckmann: o que diz a norma sobre vazamento de fotos íntimas?

Mais de dez anos após Carolina Dieckmann ter sua intimidade invadida, a atriz Ísis Valverde passou por situação similar, ao se tornar vítima de um crime cibernético. Valverde teve fotos pessoais editadas por meio de Inteligência Artificial (IA) e espalhadas pela internet como se estivesse nua. “A atriz repudia as imagens, que são totalmente falsas e criadas através de recursos digitais com montagens artificiais.

Além disso, a legislação equiparou o cartão de crédito ou débito a um documento particular, estabelecendo penas de reclusão que variam de um a cinco anos, juntamente com a aplicação de multa para aqueles que falsificarem esses itens.

