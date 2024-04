Legalização da maconha: Alemanha se junta a outros 5 países

Ao menos 25 países descriminalizaram ou legalizaram a droga desde os anos 80, mas ciência também avançou em identificar os riscos do consumo abusivo e contínuo, especialmente em adolescentesDesde o dia 1º deste mês, as regras na Alemanha mudaram: cidadãos podem cultivar a planta Cannabis e andar com até 25 g desem desrespeitar a lei. A partir de julho, “clubes” poderão comercializar a droga, que passou a ser legal no país.

No entanto, em meio ao avanço das medidas que tornam o acesso mais brando à maconha, também crescem as evidências que apontam os riscos do uso contínuo e em grandes quantidades, especialmente para os sistemas cardiovascular, pulmonar e neurológico. Especialistas defendem que, seja a droga liberada ou não, é importante abordar esses efeitos para reduzir o consumo, sobretudo entre os jovens, que são mais vulneráveis aos danos.

— Descriminalizar não quer dizer que é algo isento de riscos, o cigarro e a bebida alcoólica causam muitos danos e são drogas legalizadas. Sobre a maconha, estamos entendendo um pouco mais dos efeitos, sobretudo no sistema cardiovascular. Ela pode causar aumento da frequência cardíaca em repouso, elevações na pressão arterial, alterações no fluxo sanguíneo, o que aumenta esses riscos cardíacos.

— Você carbura o papel, que já é muito tóxico, carbura o alcatrão e todas as outras substâncias que, igual ao cigarro convencional, são colocadas para dentro do pulmão a 600ºC de temperatura. Do ponto de vista da arquitetura pulmonar, o dano é igual. A única coisa que, pelo que sabemos até agora, a maconha não causa câncer de pulmão.

No ano passado, pesquisadores do Instituto Nacional de Abuso de Drogas dos EUA analisaram dados de mais de seis milhões de dinamarqueses num período de cinco décadas e apontaram que até 30% dos casos de esquizofrenia que ocorreram entre homens de 21 a 30 anos em 2021 podiam ser atribuídos ao transtorno por uso de Cannabis.

