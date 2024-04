LeBron James se torna o maior pontuador da história do basquete

Por 128 a 111 fora de casa, LeBron James quebrou a marca de Oscar Schmidt e se tornou o maior pontuador da história do basquete no mundo. Maior cestinha da liga norte-americana, o ala da franquia de LA amplia sua coleção de recordes ao ultrapassar os 49.737 pontos, ostentada até então pelo brasileiro. Além de todo o conteúdo ESPN, com o Combo+ você tem acesso ao melhor do entretenimento de Star+ e às franquias mais amadas de Disney+.

Dois dias depois de quebrar seu próprio recorde em bolas de três, com nove cestas em dez tentativas diante do Com direito a festa da torcida dos Raptors por sua presença em Toronto, LeBron comandou o triunfo da equipe de LA fora de casa, com 23 pontos, quatro rebotes e nove assistências. Primeiro jogador da história a ultrapassar a marca dos 40 mil pontos no melhor basquete do mundo, LeBron soma médias de 25.4 pontos 7.3 rebotes 8.1 assistências

