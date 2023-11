LeBron comanda reação, e Lakers vencem Clippers na prorrogação na NBA

Além de todo o conteúdo ESPN, com o Combo+ você tem acesso ao melhor do entretenimento de Star+ e às franquias mais amadas de Disney+.À espera de James Harden, Kawhi foi o nome da primeira etapa. Embalado, o armador anotou 18 pontos apenas no primeiro quarto, sua melhor marca da carreira na parcial, com direito a quatro acertos de cinco bolas tentadas do perímetro.

Com domínio total das ações, os Clippers ampliaram a vantagem no segundo período, levando a vantagem de 61 a 48 para o intervalo e indicando o caminho da vitória.Getty Images Na volta do vestiário, no entanto, a diferença que chegou a bater 19 pontos despencou. O responsável pela reação dos Lakers foi LeBron James. Depois de liderar a equipe no terceiro quarto, o maior pontuador de todos os tempos viu do banco a equipe virar o placar, transformando a desvantagem em dois pontos de frente ao final da parcial.

Com o jogo aberto, Paul George ainda manteve as esperanças dos Clippers até os últimos segundos. Com o equilíbrio ditando a tônica entre as equipes, a partida foi para a prorrogação. Na etapa decisiva, a noite foi coroada pelo rei. Embalado, LeBron tratou de impor seu reinado em quadra e confirmar a vitória de virada dos Lakers, com sua melhor marca na temporada até então.

