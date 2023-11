Leões, tigres e lobos viram símbolo do narcotráfico no Equador e põem tatuados com animais em perigo

Aliados aos cartéis mexicanos e colombianos, o crescente poder e violência do tráfico de drogas no Equador se manifesta na competição de cerca de 20 grupos antagônicos. — O que eu faço é vasculhar todas as redes sociais de quem me escreveu, para ver se a pessoa realmente se qualifica, ou não. Com tanto perigo, eu literalmente tenho que agir igual ao FBI — conta Jean Paolo, tatuador que preferiu não fornecer o sobrenome por medo de represálias.

É uma questão de identidade e lealdade à organização, afirma o coronel Roberto Santamaría, chefe da polícia do bairro Nueva Prosperina, o setor mais violento de Guayaquil. No seu celular, Santamaría guarda imagens de pessoas tatuadas com fuzis AK 47, lágrimas de tinta preta, mãos postas pedindo perdão e os inevitáveis animais selvagens. Ele reproduz um vídeo arrepiante em que um assassino registra o momento preciso em que atira em um jovem.

Antes de entrar na prisão, os reclusos "se identificam com os símbolos tatuados para não serem colocados em um pavilhão contrário, por exemplo, porque sabem que no momento em que entrarem naquele pavilhão vão morrer", afirma Santamaría.

