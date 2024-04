Laurie Cunningham: o primeiro jogador negro da seleção inglesa

A mediados de los años 70 era habitual encontrar en los bares londinenses carteles en los que se prohibía la entrada “a perros, irlandeses y negros”. Eran pocos los que se atrevían a desafiar este tipo de vetos. Uno de ellos fue Laurie Cunningham, el primer futbolista negro en vestir la camiseta de la selección inglesa, por lo que recibió una bala por correo como amenaza.

“Mi padre nació en una época en la que ser negro era sinónimo de ser inferior”, dice su hijo, Sergio, de 36 años, sobre el icónico jugador, que se convirtió en el traspaso más caro del fútbol español cuando fichó por el Real Madrid en 1979. El recuerdo de Cunningham, que jugó en el club hasta 1983, va ligado a su habilidad con el balón, sus 19 goles en 63 partidos –incluido un doblete al FC Barcelona en el Spotify Camp Nou- y su peculiar forma de lanzar los saques de esquina con el exterior del pi

