Laura Pigossi destaca atitude após vaga na semi no Pan-Americano

Laura Pigossi , que treina na AD In Academy, de Barcelona, na Espanha, número 125 do mundo, se classificou, nesta sexta-feira, para a semifinal dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, evento que dá vaga para os Jogos Olímpicos de Paris - 2024.

A paulistana superou a americana Jamie Loeb, 284ª colocada, por 7/5 4/6 6/1 após 2h23min na quadra central. Na rodada anterior havia salvo match-point contra a peruana Lucciana Perez. Neste sábado, ela brigará por vaga na final contra a argentina Julia Riera, 157ª. Em caso de vitória, além de garantir uma medalha, vai carimbar a vaga para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024.

"O jogo de hoje foi um ótimo nível, ela soube manter o nível alto. No terceiro set consegui subir um pouco mais o nível e acho que pegou um pouco ela de surpresa. Gostei bastante da minha atitude de ficar no jogo, soube estar no jogo nos momentos importantes. Tive dois set-points contra no primeiro set e consegui salvá-los muito bem. headtopics.com

Ainda nesta sexta-feira, Laura joga às 18h ao lado de Luisa Stefani buscando vaga na final de duplas contra as chilenas Alexa Guarachi e Fernanda Labraña. A dupla fez história na Olimpíada de Tóquio em 2021 com a inédita medalha de Bronze para o Brasil.

