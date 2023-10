Laura Pigossi brilha e vai à semi no Pan-Americano

Laura Pigossi, número 125 do mundo, brilhou na tarde desta sexta-feira e se garantiu na semifinal dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, e ficou a uma vitória da final e da vaga na Olimpíada de Paris em 2024.

A paulistana mais uma vez foi guerreira ao bater a americana Jamie Loeb, 284ª colocada, por 2 sets a 1 com parciais de 7/5 4/6 6/1 após 2h33min. Na quinta-feira havia salvo dois match-points na vitória sobre a peruana Lucciana Alarcon no triunfo em 2h53min.

Pigossi começou o jogo abaixo em 2 a 0, logo se recuperou e o jogo ficou tenso até a quebra da brasileira no final fechando por 7 a 5. No segundo a paulistana teve chances de quebra no começou, não converteu, viu a rival abrir 3 a 0, conseguiu o empate, teve chances de pular na frente, mas perdeu dois games seguidos com 0/40 e 40/0. Custou caro e acabou perdendo a parcial por 6/4. headtopics.com

No terceiro set, mais inteira fisicamente e de cabeça, a brasileira abriu 4 a 0 e deixou a oponente fazer apenas um game com muito custo. A brasileira vai brigar por vaga na final neste sábado contra a argentina Julia Riera, 157ª colocada e de 21 anos. Em caso de vitória ela garante no mínimo a Prata e também a vaga olímpica para Paris.

Pigossi ainda joga esta noite ao lado de Luisa Stefani por vaga na final de duplas contra a dupla chilena de Alexa Guarachi e Fernanda Labraña, a partir das 18h. Carol Meligeni não teve a mesma sorte e caiu nas quartas de simples diante da argentina Maria Carle por 7/6 6/1.

