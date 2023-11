Laura Pigossi brilha, é Ouro no Pan e quebra duas escritas históricas

Depois da incrível vitória na semifinal em 3h13min, Laura Pigossi, número 125 do mundo, guardou seu melhor tênis para a final e conquistou a histórica medalha de Ouro em simples nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile.

A paulistana derrotou a argentina Maria Lourdes Carle por 6/2 6/3 após 1h41min de duraçãoi na quadra central. A brasileira fez uma partidaça, a melhor no torneio, dominando do início ao fim e fechou no quarto match-point após perder três chances no oitavo game na devolução.

Ela havia vencido a também argentina Julia Riera virando batalha na semifinal que garantiu a vaga Olímpica e na decisão. Ao término da final ela abraçou a equipe brasileira na arquibancada e claro deu aquele abraço em Luisa Stefani e pegou a bandeira brasileira desfilando na quadra sua felicidade. headtopics.com

Com o Ouro ela quebra duas escritas. A última brasileira campeã Pan-Americana em simples havia sido Gisele Miró em 1987 e a última a ganhar Ouro em simples e duplas foi a lendária Maria Esther Bueno nos Jogos de 1963. Pigossi faturou o Ouro ao lado de Luisa Stefani na dupla feminina na noite deste sábado.

Luisa Stefani e Laura Pigossi brilham e conquistam o Ouro no Pan-AmericanoBrasileiras seguem fazendo história no tênis Consulte Mais informação ⮕

Luisa Stefani comemora Ouro no Pan e exalta PigossiPaulistana celebrou conquista e explicou momento em que foi abraçada por Pigossi após tenista conquistar vaga olímpica em simples e na final do Pan Consulte Mais informação ⮕

Luisa Stefani comemora Ouro no Pan e exalta PigossiPaulistana celebrou conquista e explicou momento em que foi abraçada por Pigossi após tenista conquistar vaga olímpica e na final do Pan Consulte Mais informação ⮕

Laura Pigossi e Luisa Stefani frustram torcida e estão na final do Pan-AmericanoMedalhistas Olímpicas garantem medalha para o Brasil e buscarão o Ouro neste sábado Consulte Mais informação ⮕

Laura Pigossi vence batalha épica, vai à final do Pan e aos Jogos OlímpicosPaulistana superou batalha de 3h13min contra argentina e vai brigar pela Medalha de Ouro. Ela está garantida em Paris Consulte Mais informação ⮕

Laura Pigossi comemora vaga Olimpíca, sonho realizado e imã com StefaniPaulistana destacou sonho realizado após cumprir a promessa de voltar para a Olimpíada pelos próprios esforços Consulte Mais informação ⮕