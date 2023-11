Las amenazas a la democracia crecen en el mundo, con más elecciones y derechos en peligro

Pero también se han producido caídas en El Salvador y en Guatemala, y un mayor recurso a la militarización o estados de excepción para hacer frente a la delincuencia violenta en países como Ecuador, El Salvador, Honduras o Perú. La mayoría de países obtiene una buena puntuación en representación, con 13 países entre los 50 primeros del mundo; Chile, Uruguay y Costa Rica entre los 20 primeros.

