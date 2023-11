Lancha afundada por mais de uma semana no Canal do Itajuru, em Cabo Frio, é resgatada

Foi enviada a seguinte nota:“A Marinha do Brasil (MB), por intermédio do Comando do 1º Distrito Naval (Com1°DN), informa que a Delegacia da Capitania dos Portos em Cabo Frio (DelCFrio) notificou o responsável pela lancha “KAKITOS” para que procedesse com a reflutuação da embarcação, conforme inciso 1.4 da NORMAM-221/DPC.Cumprindo a determinação da autoridade marítima, a embarcação foi reflutuada no último sábado (28).

