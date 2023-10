Lancha afunda e continua em Cabo Frio há mais de uma semana

REGIÃO DOS LAGOS, CABO FRIO - Uma lancha afundou no Canal do Itajuru, em Cabo Frio por conta de falta de manutenção. O fato chamou bastante atenção dos moradores, principalmente porque o fato aconteceu na última semana e, apesar disso, ainda nesta sexta-feira (27), a embarcação permanece no mesmo local, naufragada.Segundo informações, a lancha estaria no local há bastante tempo e não contava com a devida manutenção.

Inclusive, fontes do RC24h apontam que o valor para que isso seja feito não é menor que R$ 50 mil.Diante dessa demora, o Dia entrou em contato com a prefeitura de Cabo Frio, que reafirmou que a responsabilidade da retirada da lancha é do proprietário e que a responsabilidade da fiscalização cabe à Marinha do Brasil.Confira a nota na íntegra:“A Prefeitura de Cabo Frio informa que a responsabilidade pela embarcação é do proprietário.

