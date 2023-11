LancecomFlu: Marcelo busca feito histórico pelo Fluminense

Nascido no Rio de Janeiro, Marcelo sempre teve uma relação de afeto com o Botafogo, time pelo qual seu avô torcia. Ele morava em um prédio que ficava na concentração da Força Jovem e tinha o hábito de ir ao Maracanã assistir aos jogos do Glorioso.

Tenho até hoje um carinho especial. Hoje meu time é Real Madrid, mas eu torço para o Botafogo. Torço pelo Fluminense também, e tenho carinho pelos dois times - disse Marcelo, ao GE, em 2017.Apesar da relação com o Botafogo, Marcelo iniciou sua carreira no Fluminense.

Marcelo se tornou símbolo de um Real Madrid vitorioso na Espanha e imponente na Europa, conquistando 25 títulos com a equipe espanhola. Ele encerrou seu ciclo na Espanha em 2022, transferindo-se para o Olympiacos, da Grécia.O BOM FILHO À CASA TORNA

O lateral reafirmava constantemente o desejo em retornar ao Brasil, e seu nome começou a ser muito especulado tanto no Botafogo quanto no Fluminense. Os botafoguenses se apoiavam no poder da SAF e as declarações antigas do jogador, mas o apelo sentimental e o sonho de conquistar uma Libertadores pelo Fluminense pesaram, e Marcelo retornou ao Tricolor das Laranjeiras no dia de fevereiro de 2023, com contrato até o fim de 2024.

O drama de Marcelo na Libertadores aumentou na partida de ida das oitavas de final, contra o Argentinos Juniors, quando ele tentou driblar Luciano Sánchez, mas acabou atingindo a perna do adversário e o argentino sofreu uma luxação completa do joelho esquerdo.

