Lançamentos de jogos para PC e consoles em novembro

Novembro vai chegando ao final, e junto com ele uma escassez de lançamentos. Entretanto, ainda sim há o que aproveitar nesse período tanto no PC, quanto nos consoles. E o destaque fica para Jurassic Park Classic Games Collection, que como o nome sugere, é uma coletânea com os jogos clássicos baseados na franquia do cinema.

Além dele, a semana também terá In Stars And Time, um game que aposta em propostas diferenciadas, principalmente pelo visual retrô preto e branco, e uma jogabilidade baseada em decisões. Já Worldless mistura elementos de plataformas 2D com um roteiro que busca conscientizar os jogadores. Ninja Issen é outro game que aposta na nostalgia para agradar os jogadores mais antigos, principalmente fãs de títulos como os primeiros da franquia Ninja Gaiden. E por fim, Evil Diary trará uma ação frenética, usando uma Nova Iorque invadida por aliens como cenário principal. Confira a lista completa e os respectivos preços





