Lançamentos da Netflix, Globoplay e Prime Video: Veja séries e filmes que estreiam em novembro

2ª temporada de Até que o Crime nos Separe: O Assassinato do Casal Haysom (documentário)1ª temporada de Onimusha (anime)03 de novembro1ª temporada de Uma Dose Diária de Sol (drama)08 de novembro1ª temporada de Robbie Williams (documentário)1ª temporada de Akuma-kun (anime)1ª temporada de Amor Aqui e Agora (romance)1ª temporada de Como se Tornar um Chefe do Crime (documentário)16 de novembro1ª temporada de Turma CoComelon (crianças)18 de novembro2ª temporada de Da África aos EUA: Uma Jornada Gastronômica (documentário)6ª temporada de My Little Pony; Deixe sua Marca (crianças)1ª temporada de Substituindo o Chef Chico (drama)28 de novembro29 de novembro1ª temporada de Explosivos (comédia)

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CNNBRASIL: Netflix, Prime Video, HBO, Disney, Star+: o que chega aos streamings em novembroFilmes que acabaram de sair dos cinemas, novas temporadas de séries amadas pelo público e mais novidades

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

VEJA: Série desnuda famílias de contraventores que sustentam o carnaval do RioCom entrevistas explosivas, ‘Vale o Escrito’, do Globoplay, apresenta a guerra do Jogo do Bicho

Fonte: VEJA | Consulte Mais informação ⮕

TEC_MUNDO: Prime Video recebe lançamentos aguardados em novembro! Veja listaCom John Wick 4 e Invencível, Amazon Prime Video contará com grandes estreias em novembro de 2023! Veja a lista de lançamentos

Fonte: Tec_Mundo | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: Filme inspirado no modo de viver dos moradores da Barra da Tijuca estreia na Amazon PrimeRodada no bairro, comédia para o público infantil tem roteiro que lembra 'Esqueceram de mim', compara roteirista, e explora características como as longas distâncias e as famílias emergentes

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

TEC_MUNDO: Filme teen que viralizou no TikTok ganha data de estreia no Prime VideoSaiba mais sobre este incrível filme de comédia que viralizou no TikTok!

Fonte: Tec_Mundo | Consulte Mais informação ⮕

TEC_MUNDO: Vingança a Sangue Frio: entenda o final do filme com Liam Neeson na NetflixDisponibilizado no catálogo da Netflix recentemente, Vingança a Sangue Frio conta com Liam Neeson no papel principal; saiba mais sobre o filme!

Fonte: Tec_Mundo | Consulte Mais informação ⮕