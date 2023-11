Lakers vence Clippers com show de LeBron James

Mas o jogo teve muitos desfalques. Enquanto o Lakers não contou com Jarred Vanderbilt, Rui Hachimura, Gabe Vincent e Taurean Prince. Assim, o técnico Darvin Ham utilizou apenas oito jogadores. Enquanto isso, o Clippers teve a estreia de PJ Tucker, que chegou na troca de James Harden. Apesar de estar presente no ginásio, Harden ainda não está pronto para jogar.

No primeiro quarto, o Clippers começou a abrir diferença, mas sempre com Kawhi Leonard tomando conta das principais ações ofensivas. Leonard acertou de três, deixando em 19 a 11, com 13 pontos dele. Depois, Norman Powell fez para o Clippers, que liderava por 25 a 14. Leonard e, em seguida, Paul George, converteram de três e a diferença subiu para 17. Powell deixou em 37 a 18, não dando a menor chance de o Lakers cortar.

Donovan Mitchell: 23 pontos, seis rebotes, quatro assistências, cinco erros de ataque 6-15 em três pontosJalen Brunson: 24 pontos, quatro rebotes, quatro assistências, 8-23 em arremessosZion Williamson: 20 pontos, dez rebotes, oito assistências, 7-20 em arremessosShai Gilgeous-Alexander: 20 pontos, oito assistências, cinco rebotes, três roubos de bolaGordon Hayward: 17 pontos, sete rebotes, cinco assistênciasDillon Brooks: 20 pontos, cinco assistências,...

