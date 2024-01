La Unión Europea aumenta la presión a Israel para aceptar una solución de dos Estados

La Unión Europea aumenta su presión a Israel para que acepte una solución de dos Estados como única manera de resolver el conflicto con los palestinos de una manera duradera. Cuenta para ello ya con una propuesta formal de un plan de paz “integral” que tiene la creación de un Estado palestino junto al israelí como elemento innegociable.

La presión la lideran países como España y Bélgica, que reclamó el lunes incluso un alto el fuego “inmediato” tanto en su nombre como en el del Consejo de la UE que preside este semestre, pese a que la posición oficial de los Veintisiete, ante el rechazo de países como Alemania o Austria de ir más lejos, se limita a pedir “pausas humanitarias”. En la cita, no obstante, quedó claro que cada vez más Estados miembros, como Italia o Francia, consideran abiertamente intolerables las apabullantes cifras de civiles palestinos muertos, que superan ya los 25.00





