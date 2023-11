La proeza de Marlon Valdez, el marinero que sobrevivió a ‘Otis’ desde su barco hundido

Otis arrancó las paredes de los grandes edificios. Hizo temblar las casas. Tumbó parotas y ceibas. Y eso fue en tierra, donde las personas que se refugiaron en armarios no pueden olvidar su sonido. Marlon Valdez tiene 24 años, es marinero y estaba en un barco en la bahía de Acapulco cuando llegó el huracán de categoría cinco, la máxima en la escala Saffir-Simpson. Estaba cuidando el yate de su patrón.

“Tenía que tranquilizarlo a él, porque si no, no me servía, me estorbaba. Primero fue calmarle a él, después pensé que había que esperar hasta cierto punto para poder brincar. Porque cuando el barco se hunde te jala, te succiona, entonces brincamos cuando ya quedaba un cachito de nada”. Saltaron y el huracán seguía. “Todavía eran las 12.30, me hundí muy temprano”. “Se veía todo blanco, no había manera de ver hacia dónde iba.

