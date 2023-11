La ONU avisa de que los ataques israelíes sobre Yabalia pueden constituir crímenes de guerra

Además, decenas de ambulancias han cruzado el paso fronterizo de Rafah, entre Gaza y Egipto, para trasladar a 81 heridos graves para que reciban tratamiento en hospitales egipcios. Fuentes del Gobierno de España han confirmado la salida del primer español de la Franja tras tres semanas de bombardeos. Se trata de Raúl Incertis, anestesista de Médicos Sin Fronteras.

