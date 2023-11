La ONU avisa de que los ataques israelíes sobre Yabalia pueden constituir crímenes de guerra

Además, decenas de ambulancias han cruzado el paso fronterizo de Rafah, entre Gaza y Egipto, para trasladar a 81 heridos graves para que reciban tratamiento en hospitales egipcios. Fuentes del Gobierno de España han confirmado la salida del primer español de la Franja tras tres semanas de bombardeos. Se trata de Raúl Incertis, anestesista de Médicos Sin Fronteras.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

REVISTAISTOE: Israel bombardeia campo de refugiados em Gaza para eliminar um dos líderes do HamasIsrael prosseguiu nesta terça-feira (31) com sua ofensiva terrestre em Gaza e bombardeou um campo de refugiados, uma ação que, segundo o Hamas, deixou dezenas

Fonte: RevistaISTOE | Consulte Mais informação ⮕

JORNALNACIONAL: Israel bombardeia alvos do Hamas dentro do maior campo de refugiados em GazaO Exército de Israel informou que soldados também fizeram uma incursão terrestre em Jabalia e que mataram 50 terroristas em instalações do Hamas.

Fonte: jornalnacional | Consulte Mais informação ⮕

VEJA: Hamas diz que Israel fez novo ataque a campo de refugiados em GazaNúmero de vítimas do bombardeio desta quarta-feira, 1, não foi divulgado imediatamente; Na véspera, 50 pessoas morreram

Fonte: VEJA | Consulte Mais informação ⮕

BBCBRASIL: Conflito Israel-Hamas: quem são os cristãos de Gaza, agora abrigados em duas igrejasCentenas de cristãos em Gaza estão sendo forçados a procurar abrigo contra a ofensiva militar de Israel em apenas duas igrejas; uma delas foi parcialmente bombardeada num ataque aéreo em 19 de outubro, que matou 19 pessoas e deixou dezenas de outras feridas.

Fonte: bbcbrasil | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: Hamas divulga vídeo de combate contra israelenses no norte de Gaza; assistaImagens foram feitas nas proximidades da passagem de Erez, na fronteira do território palestino com Israel

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

TERRANOTICIASBR: Guerra Israel-Hamas: o pai que perdeu 11 familiares em explosão em GazaQuatro filhos, duas irmãs, pai, irmão e cunhada, e as duas filhas deles. Todos cobertos por mortalhas brancas no pátio do hospital.

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação ⮕