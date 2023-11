La ministra Piña acepta la propuesta de López Obrador para que los fideicomisos del Poder Judicial se entreguen a Acapulco

A propósito de la encuesta de Enkoll realizada para EL PAÍS que revela que el 51% de los ciudadanos aprueba la desaparición de los fondos del Poder Judicial, el mandatario los llamó a aceptar su propuesta para que mejore la percepción que tiene la población de los servidores públicos de esos órganos judiciales.

El bloque conservador del Poder Judicial pretende forzar un pleno extraordinario para pronunciarse contra la amnistíaOcho vocales proponen una declaración institucional que considera que la medida "supone denigrar y convertir" el Estado de derecho "en objeto de mercadeo"

Lula sanciona marco das garantias, mas veta retomada de veículos sem ordem judicialEntre os trechos vetados estão alguns do artigo 6º que tratam sobre apreensão do bem móvel alienado fiduciariamente em garantia sem que haja ordem judicial

Veto à retomada de veículos sem autorização judicial não foi recomendação da Fazenda, diz HaddadSegundo o ministro, o presidente Lula ficou inseguro de possível abuso do mecanismo, por isso decidiu vetar o trecho

Marco das garantias: Lula ficou "inseguro" com apreensão de veículos sem autorização judicialA justificativa foi dada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na manhã desta terça-feira (31), na sede da Fazenda, em Brasília.

Lula sanciona Marco Legal das Garantias com veto a apreensão de veículos sem autorização judicialLula sanciona Marco Legal das Garantias com veto a apreensão de veículos sem autorização judicial

Em recuperação judicial, dívidas das redes Starbucks, Eataly e BAR somam R$ 1 bi, dizem fontesA SouthRock Capital protocolou pedido de recuperação judicial de suas importantes marcas de alimentos. Ficou de fora da medida protetiva aos credores a rede Subway

