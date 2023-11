La intervención de Irán determinará el impacto de la crisis en Oriente Próximo sobre los precios de la energía

La crisis del petróleo de 1973, como la financiera de 2008, fue algo más que una sacudida generacional: fue, más bien, uno de esos traumas colectivos de los que, incluso quien no lo vivió, conoce al dedillo las consecuencias. Dos guerras superpuestas —la de Rusia y Ucrania; la de Israel y Hamás— han vuelto a revivir hoy fantasmas que se creían enterrados.

Y ahora, la Administración estadounidense está en una posición complicada: si la escalada continúa, tendrá ante sí una difícil disyuntiva. O redoblar la presión sobre Irán por su apoyo a Hezbolá y Hamás, a riesgo de que la gasolina se dispare a las puertas de las elecciones.

