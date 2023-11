La influencia de la música en la política: ¿pueden el punk, el folk o el rap cambiar el mundo?

Un chaval de instituto recibe una cinta de casete (antes) o una playlist de Spotify (ahora): lo que ahí escucha le hace ver el mundo de otra manera. Ha descubierto esta o aquella injusticia, esta o aquella resistencia, y la música le hace vivirlo con una emoción desconocida. El mundo está mal, podemos arreglarlo, debemos intentarlo.

Según los datos que maneja Gall, un cuarto de los seguidores de Joe Strummer entrevistados consideran su influencia en sus posturas políticas como “profunda y continuada”; para otros de sus seguidores la música fue siempre más importante que la política. A pesar de todo, el ensayista concluye que Strummer ha sido el músico politizado de izquierda más importante de la cultura occidental desde mediados de los años setenta.

