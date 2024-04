La influencer Dulceida anuncia su embarazo en Instagram

La influencer Aída Domènech (34 años), conocida en redes sociales como Dulceida, está embarazada. En una fotografía publicada este martes en Instagram junto a su mujer, Alba Paul (36 años), la creadora de contenido ha oficializado la noticia. En solo 15 minutos, el anuncio de maternidad ha provocado una enorme sorpresa entre sus más de tres millones de seguidores, que se han animado a felicitar a la influencer y su pareja.

En la fotografía publicada se puede observar cómo Dulceida muestra a su audiencia un fotograma de una ecografía en la que se aprecia al futuro bebé. Además, su mujer la abraza y toca su vientre: “Tus mamis te esperan con muchas ganas”, ha sido el mensaje que ha acompañado a la publicación conjunta. Está claro que el anuncio del embarazo de una de las grandes pioneras del mundo influencer en España iba a provocar sensaciones. Muchos de sus compañeros de profesión y amigos de la pareja han querido dar la enhorabuena a la joven parej

