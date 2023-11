“Escuchar que no haces algo bien o eres un inútil puede causar daños devastadores a los niños y, en su vida adulta y relacional, crecerán creyendo que ante las dificultades no pueden hacer nada o si lo hacen no servirá”. Estas palabras son de Xavier Guix, (Sant Boi de Llobregat, Barcelona, 63 años), licenciado en Psicología, especializado en comunicación y programación neurolingüística y en procesos de autoconocimiento

. Es también autor de La ley del reflejo (RBA Libros, 2022), un libro con un cuaderno de trabajo en el que resalta la importancia de cambiar las emociones negativas para mejorar nuestra vida y la autoaceptación. El experto en inteligencia emocional y conferenciante, autor además de 14 libros, expresa que el origen del bullying y la violencia en la adolescencia nace principalmente de lo que los niños ven y sienten emocionalmente en casa: “Es enorme la responsabilidad que juega la familia sobre las consideraciones que hace el hijo sobre sí mismo, y es que, intentarán, sin tenerle en cuenta, que se amolde a su forma de ver el mundo, a sus expectativas y moralidad”



