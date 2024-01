La guerra en la franja de Gaza amenaza con expandirse a toda la región

La guerra en la franja de Gaza ha alcanzado un peligroso pico de expansión regional que amenaza con contagiar las hostilidades por todo Oriente Próximo. Se cumplen tres meses de un conflicto marcado por la muerte de más de 22.000 palestinos y 1.200 israelíes, así como por la destrucción del enclave costero y el desarraigo del 90% de sus 2,3 millones de habitantes.

Ahora la propagación de la escalada bélica hace temer un estallido en el sur de Líbano tras el asesinato, el martes, del número dos de Hamás, Saleh al Aruri, y el cierre a la navegación de la estratégica vía del mar Rojo a causa del hostigamiento de los hutíes de Yemen a buques mercantes. El ejército o milicia que cometa un error de cálculo al lanzar incursiones o replicar con represalias será señalado como responsable de una eventual nueva contienda. Por eso los bandos en liza, viejos archienemigos, se tientan las vestidura





Código VIP Pinnacle: Ganhe até 200 giros gratuitosConfira, neste guia, uma análise completa sobre o código VIP Pinnacle. Assim, saiba sobre sua disponibilidade, o que ele oferece e outros aspectos.

Moeda argentina atinge novo valor mínimo e inflação se aproxima de 200%A moeda argentina atingiu um novo valor mínimo, aumentando o risco de inflação que se aproxima de 200% ao ano. Investidores preveem pressão sobre o peso argentino e desânimo com as medidas iniciais do governo. Justiça emite medida cautelar contra reforma trabalhista. Peso enfraquece no mercado paralelo.

Preocupações crescentes sobre a escalada dos ataques no Oriente MédioA escalada dos ataques às tropas dos EUA e à navegação comercial e os incidentes que envolvem muitas vezes o Irã e seus representantes estão causando novas preocupações de que a guerra de Israel possa transformar-se numa conflagração regional com graves consequências políticas e econômicas.

Forças israelenses expandem operações por terra em GazaDesde o fim do cessar-fogo em 1º de dezembro, as forças israelenses anunciaram a expansão de suas operações por terra em toda a Faixa de Gaza, com o combate ao Hamas sendo travado agora também no sul do enclave densamente povoado.

Israel intensifica ofensiva contra o Hamas em Gaza após veto dos EUA na ONUIsrael intensificou, neste sábado (9), a sua ofensiva contra o movimento islamista palestino Hamas em Gaza, depois de os Estados Unidos terem vetado uma resolução na ONU que pedia um cessar-fogo nos combates após mais de dois meses de guerra.

Gaza roza el colapso humanitario por la presión israelí en el surCon la población palestina cada vez más desesperada, el veto de EE UU en la ONU a un alto el fuego da alas a Israel en su plan de acabar con Hamás mientras los civiles de la Franja están expuestos a los bombardeos y la falta de ayuda

