La guerra en Gaza y sus repercusiones en el mundo

Desde los escombros a los que ha quedado reducida Ciudad de Gaza —en la Palestina ocupada y asediada por Israel, junto al Mediterráneo— hasta Panjgur —un oasis en medio de las áridas montañas del Baluchistán paquistaní refugio de insurgentes independentistas de esa minoría repartida en tres países—, 2.900 kilómetros al este.

Desde el corredor de Lachín —en el Cáucaso, que une Armenia con lo que fue Nagorno Karabaj (el desaparecido enclave en territorio de Azerbaiyán)— hasta el puerto yemení de Hodeida —a la entrada del mar Rojo, donde los rebeldes hutíes hostigan a los cargueros de una de las principales rutas comerciales que une el sudeste asiático con Europa—, 2.800 kilómetros al sur. Desde el pasado 7 de octubre, cuando Hamás atacó Israel causando 1.200 muertos y llevándose por la fuerza a Gaza a 240 rehenes, el Gobierno israelí lanzó una campaña militar por tierra, mar y aire contra la Franja que roza ya las 25.000 víctimas mortales, de las que se estima que el 70% son civile





Exército de Israel mantém ofensiva contra o Hamas em GazaO Exército de Israel manteve, nesta sexta-feira 22, sua ofensiva terrestre e aérea contra o Hamas na Faixa de Gaza, cuja situação catastrófica levou o Conselho de Segurança da ONU a exigir o fornecimento de ajuda humanitária 'em grande escala' e 'sem obstáculos' para o território palestino.

Israel continua ofensiva militar implacável contra Hamas em GazaO número de mortos na Faixa de Gaza devido à ofensiva israelense contra o Hamas ultrapassou os 21.100, com 195 mortos nas últimas 24 horas, informou, nesta

Israel bombardeia sul da Faixa de Gaza após três meses de guerra com o HamasIsrael bombardeou novamente o sul da Faixa de Gaza neste sábado (6), depois de quase três meses de uma guerra com o Hamas que transformou o território palestino sitiado em um "lugar de morte" que é simplesmente "inabitável", segundo a ONU.

Guerra em Gaza: 4 tipos de armas do Hamas contra IsraelEspecialistas militares dizem que algumas das armas que o Hamas utiliza são mais avançadas do que as usadas em conflitos anteriores com Israel.

Exército israelense intensifica operações contra o Hamas no sul de GazaO Exército israelense anunciou que intensificou as operações contra o movimento islamista Hamas no sul da Faixa de Gaza, apesar dos apelos dos Estados Unidos para proteger os civis palestinos.

El representante de la UE acusa a Israel de financiar a HamásEl alto representante de Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, ha acusado este viernes abiertamente a Israel de haber financiado durante años a la milicia palestina Hamás para debilitar a Palestina y fortalecer el Estado israelí.

