La Comunidad de Madrid debe 918 millones de euros a los hospitales de Quirónsalud

La Comunidad de Madrid debe a los cuatro hospitales públicos de gestión privada del grupo Quirónsalud en la región un total de 918 millones de euros, según el informe anual del ejercicio 2023 del gigante sanitario mundial Fresenius , propietario desde 2017 de la red de centros sanitarios Quirón en España.

673 millones de euros en el apartado de “provisiones por pérdidas crediticias esperadas”, en el que se recogen aquellas partidas cuyo cobro acumula retrasos o se considera en riesgo. De esa cantidad, el 25% —918 millones— se corresponde a “las autoridades sanitarias de la región de Madrid, España”, según recoge el documento del último ejercicio, una deuda que acompaña al grupo desde 2017, cuando adquirió Quirón.

