La baraka de Pedro Sánchez salva los decretos del Gobierno

Una vez más, la baraka de Pedro Sánchez hizo su aparición cuando todo parecía perdido. Fue una de las jornadas más rocambolescas que se recuerdan en el Parlamento, y deja un importante desgaste para la mayoría, pero de nuevo el presidente se salvó por la mínima y lo exhibió como un éxito, con todos sus diputados aplaudiéndole.

En el último momento, después de hacer un discurso que apuntaba hacia el no, Junts decidió salvar los decretos del Gobierno —que incluían el llamado escudo social, la revalorización de las pensiones o el transporte gratuito para jóvenes, menores y desempleados— con un movimiento muy atípico y que mantuvieron en secreto varias horas: sus siete diputados no votaron, algo que funcionó como una abstención y permitió que saliera adelante el primer decreto por 172 a 171, un solo vot





María Jesús Montero será la vicepresidenta primera en el Gobierno de Pedro SánchezLa ministra de Hacienda, María Jesús Montero, será la vicepresidenta primera en sustitución de Nadia Calviño, que el 1 de enero tomará posesión como presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Carlos Cuerpo será el nuevo ministro de Economía.

Manifestantes ultras cuelgan y apalearon una piñata de Pedro Sánchez en la noche de las uvasLos manifestantes ultras que protestan contra el Gobierno de Pedro Sánchez colgaron y apalearon una piñata que representaba al presidente en la noche de las uvas.

Pedro Sánchez destaca el éxito de la presidencia española del Consejo de la UEEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realiza un balance de la presidencia española del Consejo de la UE y destaca el inicio de las negociaciones para la adhesión de Ucrania y Moldavia a la UE como un hito histórico. También se menciona el enfrentamiento entre Sánchez y Feijóo en la sesión de control al Gobierno.

Ator Pedro Cardoso levanta polêmica sobre exposição da vida dos artistasO ator Pedro Cardoso se tornou uma dos assuntos mais comentados nas redes sociais após texto em que fala sobre a exposição da vida dos artistas atualmente

Ossada encontrada em mala pode ser do menino Pedro Lucas Santos, desaparecido desde novembroA Polícia Civil de Goiás encontrou nesta segunda-feira, 8, uma ossada dentro de uma mala, que pode ser do menino Pedro Lucas Santos, de 9 anos. A criança está desaparecida desde novembro. Os investigadores chegaram até os restos mortais após denúncia anônima, que indicava o córrego Abóbora, próximo a Rio Verde, como pista. O padrasto do menino foi preso logo após a pollícia chegar à ossada, que não estava completa.

Governo espanhol enfrenta teste decisivo no CongressoO governo de Pedro Sánchez se arrisca em uma votação decisiva no Congresso para validar três decretos econômicos

