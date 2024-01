La asombrosa evolución de la inteligencia artificial generativa es una fuerza trasformadora de calado y riesgos imposibles de medir, pero tiene visos de convertirse en uno de ellos saltos más revolucionarios dados por la humanidad.

Pese a las guerras terribles que reclaman atención, líderes políticos, empresariales y de opinión han prestado en el Foro de Davos una gran atención al tema, en su dimensión económica (con el aumento de la productividad y el impacto en el mercado laboral), regulatoria (acerca de si poner el acento en la protección o la innovación), geopolítica (como uno de los elementos decisivos en la definición del balance de poder) y científica (con la apertura de fronteras inconcebibles antes). Un terreno repleto de incertidumbre y dilemas, en el que la única certeza es un nivel de importancia trascendental, que ha quedado claro en discursos, paneles, pasillos, y reuniones privadas. La incertidumbre sobre el camino que tomará esta revolución tecnológica es grande, y el propio Sam Altman, CEO de OpenAI, empresa creadora de ChatGPT, lo asumió en una sesión públic





Dos visiones opuestas del mundo en DavosDos visiones del mundo completamente opuestas han contrastado en Davos en la misma sala con pocos minutos de intervalo. Por un lado, el argentino Javier Milei, que llegó a decir que el mundo va camino del socialismo y que no existen los fallos de mercado y el único cáncer de la economía es el Estado, la regulación y los impuestos. Y por el otro lado el español Pedro Sánchez, que habló justo después para decir lo contrario, para condenar la ideología neoliberal, para reivindicar la socialdemocráta y sobre todo para exigir a los empresarios que puedan estar tentados por discursos como el de Milei que recuerden su obligación social, que se impliquen en la defensa de la democracia para frenar la ola ultra que amenaza al mundo en un año con 74 elecciones diferentes en todo el planeta, especialmente las de EEUU y las europeas. Sánchez fue muy claro al dirigirse a las empresas, en una sala donde predominan los ejecutivos, entre ellos algunos del Ibex 35 que estaban en primera fila

La gran batalla ideológica en la cumbre de DavosLa gran batalla ideológica que marcará este superaño electoral, con 74 comicios en todo el planeta, podría resumirse en dos intervenciones en la cumbre de Davos consecutivas. Por un lado, la del argentino Javier Milei, que llegó a decir que el mundo va camino del socialismo, que no existen los fallos del mercado y que el único cáncer de la economía es el Estado, la regulación y los impuestos. Y, por el otro lado, el español Pedro Sánchez, que habló justo después para decir lo contrario en un discurso muy pensado para generar impacto también en Davos, donde algunos empresarios, según teme el presidente, pueden tener la tentación de entregarse a la corriente de Milei y otros ultras como Donald Trump que atacan con dureza las ideas de la redistribución, la justicia social y los impuestos. Sánchez condenó la ideología neoliberal y reivindicó la socialdemocracia

