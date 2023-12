La ampliación de la Unión Europea hacia Ucrania y Moldavia

Es una operación de alto riesgo. La ampliación de la Unión Europea para integrar a Ucrania y a Moldavia marca un nuevo futuro para Europa. El próximo club comunitario con hasta 36 miembros (con los Balcanes y Georgia), más de 500 millones de habitantes, será más heterogéneo, económica, social, culturalmente. Y las consecuencias para la seguridad de ese ensanche, durante y después, son oceánicas.

Es la primera vez que la Unión —en la que ya no hay lugar para zonas grises— tiende la mano a un país, Ucrania, que resiste en una guerra a gran escala víctima de la agresión de una gran potencia nuclear, Rusia; y a otro, Moldavia, que no posee el control total de su territorio y lucha por repeler los tentáculos que el Kremlin se empeña en mantener. La decisión histórica de los Veintisiete el jueves de abrir conversaciones de adhesión con Kiev y Chisinau es una de las más transformadoras emprendidas por la Unió





