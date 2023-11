Líder político russo adota criança ucraniana desaparecida

Sergey Mironov, líder de um partido político russo, de 70 anos, consta no registro de adoção de uma menina de dois anos que foi levada da Ucrânia em 2022 por uma mulher com quem agora Mironov é casado. A BBC procurou Mironov para comentar o assunto, mas ele não respondeu. A bebê, originalmente chamada Margarita, era uma das 48 crianças que desapareceram do Lar Regional para Crianças de Kherson quando as forças russas assumiram o controle da cidade.

Quem são as centenas de milhares de russos que estão deixando a Rússia e para onde estão indo? Elas estão entre as cerca de 20 mil crianças que, segundo o governo ucraniano, foram levadas pelas forças russas desde o início da guerra. No início deste ano, o Tribunal Penal Internacional (TPI) emitiu mandados de prisão para o presidente Vladimir Putin e a sua secretária para os Direitos da Criança, Maria Lvova-Belova, pela alegada deportação ilegal de crianças ucranianas para território controlado pela Rússia, com a intenção de as retirar permanentemente do seu próprio país





