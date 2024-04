Líder opositora venezuelana alerta sobre risco de prisão injustificada

A líder venezuelana María Corina Machado, principal adversária do presidente Nicolás Maduro, mas inabilitada politicamente, alertou nesta quarta-feira (3) que corre o risco de ser presa sem justificativa, em um momento em que o Parlamento discute uma lei "contra o fascismo" que tem como alvo a oposição.

Machado enviou uma carta aos 18 países mais a União Europeia (UE) que participaram de uma conferência sobre a Venezuela em Bogotá, em 25 de abril do ano passado, focada no alívio de sanções em troca de condições eleitorais. "Minhas equipes em todo o país correm o risco de desaparecimentos forçados e eu mesma poderia ser alvo de uma detenção injustificada", advertiu no texto que publicou em suas redes sociais. Machado foi muito bem nas primárias da oposição majoritária para ser a candidata nas eleições presidenciais de 28 de julho, mas uma proibição para exercer cargos públicos por 15 anos, que ela rejeita, a impediu de se inscrever no process

