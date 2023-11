Líder do Hamas, Yahya Sinwar, é alvo de ameaças de Israel

Sinwar, que tem cabelos brancos como a neve e sobrancelhas negras, é o líder do braço político do Hamas em“Este ataque abominável foi decidido por Yahya Sinwar”, disse o chefe do Estado-Maior das FDI, Herzi Halevi. "Portanto, ele e todos os que estão abaixo dele são homens mortos.

"Israel aprova acordo com Hamas para libertar refénsHugh Lovatt, pesquisador de política do Conselho Europeu de Relações Exteriores (ECFR), acredita que Deif foi o cérebro por trás do planejamento do ataque de 7 de outubro porque foi uma operação militar, mas que Sinwar "provavelmente teria feito parte do grupo que planejou e influenciou". Israel acredita que Sinwar, que é efetivamente o segundo em comando depois do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, está escondido em túneis abaixo de Gaza com os seus guarda-costas, sem se comunicar com ninguém por medo de que o seu sinal seja rastreado e localizado.Sinwar, de 61 anos, conhecido como Abu Ibrahim, nasceu no campo de refugiados de Khan Younis, no extremo sul da Faixa de Gaz





bbcbrasil » / 🏆 8. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Conflito Hamas-Israel: Netanyahu rejeita 'pausa humanitária' no conflito com Hamas até que reféns sejam libertadosMilitares israelenses afirmam que 242 pessoas são mantidas em poder do Hamas. EUA defendem que interrupção temporária do conflito pode ajudar a libertar essas pessoas.

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83 Consulte Mais informação »

Conflito Israel-Hamas: 'Passei pelo inferno', diz refém de 85 anos solta pelo HamasYocheved Lifschitz é uma das quatro pessoas libertadas após a invasão do Hamas. Estima-se que mais de 200 israelenses ainda sejam mantidos como reféns.

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83 Consulte Mais informação »

Guerra Israel-Hamas: os argumentos de Israel para rejeitar resolução da ONU por trégua em GazaA Assembleia Geral da ONU votou esmagadoramente a favor de uma trégua imediata em Gaza

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83 Consulte Mais informação »

Conflito Israel-Hamas: Israel não tem plano para Gaza depois da guerra, dizem especialistasDepois de mais de três semanas de conflito, há muitas questões sobre os ataques israelenses e o que acontecerá depois

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83 Consulte Mais informação »

Israel bombardeia 400 alvos do Hamas; Macron declara apoio a IsraelTerceiro comboio de ajuda humanitária entrou em Gaza, dizem ONGs; mortos na Faixa de Gaza chegam a 5.087, segundo o Ministério da Saúde controlado pelo Hamas; do lado israelense, são 1.402.

Fonte: g1 - 🏆 7. / 86 Consulte Mais informação »

Guerra Israel-Hamas: Macron visita Israel para expressar solidariedadeO presidente acrescentou em seu encontro com o presidente israelense Herzog que 'o primeiro objetivo que deveríamos ter hoje é a libertação de todos os reféns

Fonte: exame - 🏆 18. / 63 Consulte Mais informação »