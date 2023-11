Lúcio Flávio responde se Abel pressiona Botafogo ao 'cravar título'

na segunda posição, com seis pontos atrás do líder. No entanto, antes da proximidade na tabela, o técnico alviverde Abel Ferreira já tinha 'cravado' o título dos cariocas., Abel voltou a ser questionado sobre o tema e limitou-se a dizer 'já falei sobre isso'. Após a derrota para o Cuiabá, o técnico do Botafogo, Lúcio Flávio, foi perguntado se as declarações do português pressionam o Glorioso.

Além de todo o conteúdo ESPN, com o Combo+ você tem acesso ao melhor do entretenimento de Star+ e às franquias mais amadas de Disney+."Essa é uma opinião do Abel. Ele, como profissional do futebol, tem suas visões, entendemos que a competição foi desenhando em razão de um trabalho feito pelos profissionais que estão aqui e com méritos".

"Essa é uma opinião do nosso próximo adversário, precisamos apenas é acreditar naquilo que tem sido feito, no trabalho dos jogadores. Opiniões externas não vão mudar nosso comportamento", disse Lúcio Flávio.Botafogo e Palmeiras se enfrentam na quarta-feira (1), pela 31ª rodada no Nilton Santos. A bola rola às 21h30. Uma vitória alviverde coloca a distância em três pontos. headtopics.com

O recado de Flávio Bolsonaro sobre a possível indicação de Jorge Messias no STFO recado de Flávio Bolsonaro sobre a possível indicação de Jorge Messias no STF Consulte Mais informação ⮕

Botafogo perde para o Cuiabá e vê Palmeiras mais perto no BrasileirãoBotafogo foi recebido com festa pela sua torcida antes de partida contra o Cuiabá pelo Brasileirão Consulte Mais informação ⮕

VÍDEO: Assista aos melhores momentos de Botafogo x CuiabáVeja os melhores lances de Botafogo x Cuiabá pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro Consulte Mais informação ⮕

Botafogo adota 'lei do silêncio' para jogadores após derrota para CuiabáDiretoria do Botafogo decidiu que os jogadores não falariam com a imprensa após derrota para Cuiabá Consulte Mais informação ⮕

Benja projeta próximos jogos do Botafogo e crava: 'Não vai ser campeão'O apresentador Benjamin Back chamou atenção ao afirmar que o Botafogo não será campeão brasileiro nesta temporada. O comandante do programa 'Domingol', da CNN, debateu o assunto com os comentaristas Paulo Vinicius Coelho e Mano. Consulte Mais informação ⮕

Assista ao vivo à entrevista coletiva de Abel Ferreira, do PalmeirasO técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, fala em entrevista coletiva após o confronto entre Palmeiras e Bahia, pelo Brasileirão. Consulte Mais informação ⮕