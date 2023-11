Lúcio Flávio lamenta derrota após 1º tempo do Botafogo: 'Poderia ter sido 5'

Além de todo o conteúdo ESPN, com o Combo+ você tem acesso ao melhor do entretenimento de Star+ e às franquias mais amadas de Disney+.''Um primeiro tempo em que a equipe fez um jogo fantástico, poderia ser 5 ou 6, perdemos gol sem goleiro inclusive. No intervalo, o que eu conversei com eles foi justamente voltarmos com atenção, porque apesar de ter o resultado tínhamos mais um tempo pela frente.

Lúcio Flávio admitiu ainda que o Botafogo não conseguiu equilibrar a questão emocional, principalmente após a expulsão de Adryelson e o pênalti perdido por Tiquinho Soares. ''A bola estava com a gente, tivemos oportunidade de fazer falta tática, não fizemos e tomamos o gol. Além da expulsão, teve ainda a penalidade e aconteceu uma sucessão de coisas, a penalidade, o erro. Entra muito a questão emocional, nós tomamos o gol muito rápido. Foi uma situação difícil para controlar, porque o Palmeiras faz muito essas bolas dentro da área e eles aproveitaram.

Ao ser questionado sobre as fortes reclamações de John Textor em relação à arbitragem, Lúcio Flávio desconversou. O''Se o John, que é o representante maior do Botafogo, não cabe a mim fazer qualquer colocação aqui porque diante de algumas situações que ocorrem, às vezes a gente acaba falando coisa que acaba sendo prejudicial a nós. Prefiro até nem tocar nesse assunto.

