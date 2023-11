Lúcio Flávio lamenta chances perdidas contra o Cuiabá e promete resposta do Botafogo em 'final' contra o Palmeiras

Rio - Líder do Brasileiro, o Botafogo voltou a tropeçar no Nilton Santos. Desta vez, o clube carioca perdeu para o Cuiabá e deixou escapar a possibilidade de abrir uma distância maior na liderança da competição. Ao analisar a atuação da sua equipe, o treinador Lúcio Flávio ressaltou a quantidade de oportunidades criadas pelo Alvinegro na partida do último domingo.

Tem que ver também o mérito do Walter, que fez grandes defesas. A gente como mandante fez o que tinha que fazer, criar as chances. Do outro lado encontramos um goleiro em excelente noite', afirmou. Na próxima rodada, o Alvinegro irá receber o Palmeiras no Nilton Santos. Com um jogo a mais, a distância atual do Botafogo para o clube paulista é de seis pontos. Porém, uma derrota poderá deixar o campeonato totalmente em aberto.

Lúcio Flávio responde se Abel pressiona Botafogo ao 'cravar título'Técnico do Botafogo, Lúcio Flávio respondeu sobre as declarações de Abel Ferreira sobre a briga pelo título do Brasileirão Consulte Mais informação ⮕

Lúcio Flávio admite Botafogo abalado pós-derrota e minimiza tropeçoBotafogo perdeu chance de disparar na tabela do Campeonato Brasileiro Consulte Mais informação ⮕

Felipe Neto se revolta com gol do Cuiabá e ataca CBF: 'Entreguem o campeonato'Felipe Neto detonou a validação do gol do Cuiabá em duelo contra o Botafogo, pelo Brasileirão Consulte Mais informação ⮕

Botafogo adota 'lei do silêncio' para jogadores após derrota para CuiabáDiretoria do Botafogo decidiu que os jogadores não falariam com a imprensa após derrota para Cuiabá Consulte Mais informação ⮕

CEO do Botafogo fala em gol irregular de Pitta e ataca Abel FerreiraCEO do Botafogo foi às redes sociais após derrota da equipe em casa para o Cuiabá Consulte Mais informação ⮕

Botafogo perde para o Cuiabá e vê Palmeiras mais perto no BrasileirãoBotafogo foi recebido com festa pela sua torcida antes de partida contra o Cuiabá pelo Brasileirão Consulte Mais informação ⮕