Lúcio Flávio detona arbitragem após derrota do Botafogo no Brasileirão: ' Amadora'

- Primeiro tempo em que a equipe fez um jogo fantástico. Poderia ter sido 5, 6. No intervalo, o que conversei foi para voltarmos com atenção. Acabou que tomamos gol cedo - pontuou. Agora, somente três pontos separam o Botafogo do Palmeiras. O Alvinegro volta a entrar em campo nesta segunda-feira (6), às 19h, para enfrentar o Vasco, em São Januário.

Delegação do Palmeiras sai do Nilton Santos, estádio do Botafogo, com música em tom provocativo; veja o vídeo Abel dá indireta para Textor e rasga elogios ao Palmeiras: ‘Só uma equipe é capaz de fazer o que fizemos’Abel dá indireta para Textor e rasga elogios ao Palmeiras: ‘Só uma equipe é capaz de fazer o que fizemos’

