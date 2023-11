Lúcio Flávio admite Botafogo abalado pós-derrota e minimiza tropeço

De acordo com o comandante, o time fica abalado com um resultado, principalmente por ser algo que não era esperado. Além disso, Lúcio Flávio ressaltou a dificuldade de uma competição com o Brasileirão, deixando claro que, por conta da disputa acirrada na reta final, acaba sendo 'do jogo' tropeçar em casa.

Nós tínhamos que levantar a cabeça em razão do jogo que fizemos, continuar trabalhando. A competição tem outras rodadas, então é manter a cabeça erguida.

"Ter sido na competição o jogo que o time mais teve oportunidade, mais finalização. O adversário, apenas na única, em um lance casual, nós tomamos o gol. Vejo de positivo essa situação do jogo, que enfrentaríamos um adversário que marca muito bem", finalizou. headtopics.com

