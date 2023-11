Líbio é preso após ter etiqueta de bagagem trocada por outra com cocaína em aeroporto de SP; veja imagens EXCLUSIVAS

O Fantástico deste domingo (29) mostrou mais um caso de tráfico de drogas no aeroporto do Guarulhos, em São Paulo — o maior do país. Malas viajaram do Brasil para outro país com drogas em nome de pessoas inocentes, segundo a Polícia Federal.

Hasan, que tem cidadania brasileira, e a família embarcaram em São Paulo no dia 22 de outubro de 2022. Ao desembarcarem no aeroporto de Istambul, eles seguiram normalmente para casa. As malas com a droga só saíram quatro dias depois de Guarulhos para a Turquia, em 26 de outubro de 2022. "Alguém retirou essa etiqueta, mas, em vez de usar no próprio dia, guardou para usar alguns dias depois no voo onde foi a droga efetivamente", disse o delegado Felipe Lavareda, da Polícia Federal.

Para sua defesa, Ahmed procurou Luna Provázio, advogada das brasileiras Jeanne Paollini e Kátyna Baía, que planejaram férias na Alemanha, mas acabaram detidas por quase 40 dias no país após terem suas malas trocadas por bagagens com cocaína.Polícia brasileira entrou na investigação A Polícia Federal do Brasil foi informada e começou a apurar o caso. headtopics.com

Em seguida, em direção ao galpão, passa uma carretinha que leva cargas para os aviões. Segundo a polícia, seria o mesmo carro que aparece ao lado do avião da Turkish Airlines, que a família de Ahmed pegou.

"A companhia aérea é responsável que a bagagem chegue corretamente ao destino e que não seja possível que a etiqueta seja retirada e colocada em outra", disse a advogada de Ahmed. "Espero que tudo isso acabe no dia 30 de novembro. Eu não consigo mais ficar sem ver a minha família, não consigo tocar direito meus negócios", diz Ahmed. headtopics.com

VÍDEO: geladeira e sofá são arrastados e 'engolidos' com a força da água em Boa Esperança do IguaçuEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕

SC entra em alerta com risco muito alto de deslizamentos, além de alagamentos e granizoEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕

Mais de 25 mil pessoas sofrem com falta de água após seca histórica de rio no interior de RondôniaEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕

Morte de Sara Mariano: polícia suspeita de participação de outras pessoasEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕

A ilha caribenha que há 7 anos era árida como a Lua e agora é exemplo de recuperação ambientalEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕

Presidente da Turquia defende Hamas, e Israel chama diplomatas de voltaEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕