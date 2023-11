Líbio com cidadania brasileira é preso depois de ter etiqueta de mala trocada

Um homem da Líbia que tem cidadania brasileira está preso na Turquia por tráfico internacional de drogas depois de ter as etiquetas das malas trocadas no aeroporto de Guarulhos.Ahmed Hasan, de 37 anos, embarcou com a família em um voo da Turkish Airlines em outubro do ano passado.Ele foi para a Turquia e depois para a Líbia, onde estabeleceu residência.

A Polícia Federal do Brasil apurou que criminosos trocaram etiquetas e despacharam a bagagem com a droga quatro dias depois da saída de Ahmed de Guarulhos.A PF brasileira enviou um relatório para as autoridades turcas indicando que não há indício de envolvimento do casal no crime de tráfico.

