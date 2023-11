Kremlin culpa “influência externa” por caça de judeus em aeroporto

No domingo, um voo de Israel para a República Russa do Daguestão foi forçado a desviar o destino depois que manifestantes pró-palestinos invadiram o aeroporto e tentaram atacar israelenses“É sabido e óbvio que os acontecimentos de ontem em torno do aeroporto de Makhachkala são em grande parte o resultado deusaram imagens de Gaza para incitar as pessoas do norte de Cáucaso, que é predominantemente muçulmano.

No domingo, 29, um voo de Israel para a República Russa do Daguestão foi forçado a desviar o destino na capital Makhachkala depois que manifestantes pró-palestinos invadiram o aeroporto e tentaram atacar israelenses. O avião precisou pousar em um aeroporto alternativo, onde também enfrentou tumultos.A lynch mob has stormed the airport in Dagestan, Russia to look for Jewish passengers after finding out that a plane from Tel Aviv is about to land.

Decenas de detenidos en disturbios antisemitas en el aeropuerto de la república rusa de DaguestánUna turba violenta convocada a través de las redes sociales toma el aeropuerto de Majachkalá en busca de israelíes tras la llegada de vuelos procedentes de Tel Aviv Consulte Mais informação ⮕

Judeu, ator Mateus Solano se posiciona sobre guerra entre Israel e HamasA guerra entre Israel e o Hamas segue crescendo a cada dia. Enquanto isso no Brasil, o ator Mateus Solano, que é judeu, resolveu fazer neste sábado, 28, um Consulte Mais informação ⮕

Israel diz ter matado chefe do Hamas que comandou invasão aéreaIsrael diz ter matado chefe do Hamas que comandou invasão aérea Consulte Mais informação ⮕

Exército de Israel diz não poder garantir segurança de jornalistas em GazaCarta enviada a agências internacionais afirma que o Hama instalou operações militares 'nas proximidades de jornalistas e civis' Consulte Mais informação ⮕

Lutei com as Forças Armadas de Israel em Gaza: isso me fez lutar pela pazTal como a invasão que os militares israelenses disseram agora ser iminente, aquela campanha foi precipitada por atrocidades cometidas por terroristas do Hamas Consulte Mais informação ⮕

Conflito Israel-Hamas não deve cortar oferta de petróleo, dizem especialistasSegundo avaliações feita ao Valor, apesar da maior volatilidade dos preços do Brent, trata-se de uma “reação psicológica” que não deve se sustentar Consulte Mais informação ⮕