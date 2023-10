Klopp exalta qualidade de Salah e o vê biologicamente mais jovem: 'Diria que tem 20 anos'

Inglaterra - Mohamed Salah, de 31 anos, é um dos principais jogadores do Liverpool, desde que chegou ao clube em 2017. Apesar de não ser mais um jovem, a parte biológica do egípcio chama atenção de Jürgen Klopp. Em entrevista coletiva, após a goleada dos Reds sobre o Tolouse por 5 a 1, pela Liga Europa, o alemão exaltou a jovialidade física do atacante.

Acho que se formos fazer um exame nele, a maioria dos seus ossos diria que ele tem 19 ou 20 anos! Ele se mantém em uma forma muito boa', afirmou. Na atual temporada, Salah entrou em campo em 12 jogos, fez nove gols e deu quatro assistências. Klopp elogiou a forma como o egípcio vem se adaptando ano após ano no Liverpool. 'Ele é inteligente o suficiente para se adaptar a todas essas coisas e houve um enorme desenvolvimento desde que ele chegou.

